Россия в серии буллитов обыграла Швецию и вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная России обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 3:2 Б. Встреча прошла в Олимпийском спортивном центре города Риги (Латвия).

После ничьи в основное время российская команда обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

Счет на девятой минуте первого периода в большинстве открыл Йеспер Фреден. На 53-й минуте с разницей в 12 секунд шайбы забросили Антон Слепышев и Александр Барабанов. На 56-й минуте счет сравнял Виктор Олофссон.

Серия буллитов завершилась со счетом 3-2 в пользу россиян.

Сборная России занимает первое место в группе А (14 очков). Швеция впервые в истории чемпионатов мира не попала в плей-офф — она пятая (10).

В заключительном матче группового турнира 1 июня Россия сыграет с Белоруссией (20.15 мск).

Ранее российская команда обыграла Швейцарию (4:1), Данию (3:0), Великобританию (7:1), Чехию (4:3) и уступила Словакии (1:3).

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Россия — Швеция — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Фреден — 3 (бол., Линдберг, А. Кемпе), 8:06 — 0:1. Слепышев — 2 (Орлов), 52:34 — 1:1. Барабанов — 4 (Тарасенко, Нестеров), 52:46 — 2:1. Олофссон — 3 (Селльгрен, Лундестрем), 55:17 — 2:2.

Победный буллит: Тарасенко.

Вратари: Самонов — Рейдеборн.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 26 (13+7+4+2) — 30 (5+10+12+3).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

31 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.