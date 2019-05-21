Лундквист - в запасе Швеции на матч ЧМ-2019 против России

Сборная Швеции объявила состав на заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2019 против России. Основной голкипер Хенрик Лундквист остается в запасе.
Вратари: Маркстрем (Лундквист);
Клингберг, Экман-Ларссон, Веннберг, Хернквист, Нюландер;
Ларссон, Экхольм, Линдхольм, Э. Петтерссон, Ландеског;
М. Петерссон, Густафссон, Кемпе, Эрикссон, Ландер;
Хег, Крюгер, Линдблом, Братт, Расмуссен.
Сборная России занимает 1-е место в группе B, имея в активе 18 очков. Швеция с 15 баллами располагается на 3-й строчке.
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