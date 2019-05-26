Сборная России завтра вернется в Москву

27 мая сборная России возвращается из Братиславы, где завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2019 года.
Команда прилетит в московский аэропорт Шереметьево в 15.20 рейсом SU 7321 (терминал D).
- Приглашаем болельщиков и представителей средств массовой информации встретить бронзовых призеров, - говорится в сообщении ФХР.
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