Сборная России установила рекорд

Победа над Италией (10:0) в матче группового турнира стала для сборной России рекордной на чемпионатах мира. С разницей в девять шайб россияне ранее громили Великобританию в 1994 году, Казахстан в 2006-м и Данию в 2016-м. (Кирилл Бурдаков)
Крупнейшие победы сборной России на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Главный тренер
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
15.05.2019
|
Братислава
|
Илья Воробьев
|
Гр.турнир
|
Италия
|
10:0
|
26.04.1994
|
Больцано
|
Борис Михайлов
|
Гр.турнир
|
Великобритания
|
12:3
|
06.05.2006
|
Рига
|
Владимир Крикунов
|
1-й гр.турнир
|
Казахстан
|
10:1
|
12.05.2016
|
Москва
|
Олег Знарок
|
Гр.турнир
|
Дания
|
10:1
|
07.05.2017
|
Кельн
|
Олег Знарок
|
Гр.турнир
|
Италия
|
10:1
|
03.05.1992
|
Прага
|
Виктор Тихонов
|
Гр.турнир
|
Франция
|
8:0
|
25.04.1995
|
Евле
|
Борис Михайлов
|
Гр.турнир
|
Швейцария
|
8:0
|
27.04.2007
|
Москва
|
Вячеслав Быков
|
1-й гр.турнир
|
Дания
|
9:1
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