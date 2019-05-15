Сборная России установила рекорд

Победа над Италией (10:0) в матче группового турнира стала для сборной России рекордной на чемпионатах мира. С разницей в девять шайб россияне ранее громили Великобританию в 1994 году, Казахстан в 2006-м и Данию в 2016-м. (Кирилл Бурдаков)

Крупнейшие победы сборной России на чемпионатах мира

Дата Город Главный тренер Стадия Соперник Счет 15.05.2019 Братислава Илья Воробьев Гр.турнир Италия 10:0 26.04.1994 Больцано Борис Михайлов Гр.турнир Великобритания 12:3 06.05.2006 Рига Владимир Крикунов 1-й гр.турнир Казахстан 10:1 12.05.2016 Москва Олег Знарок Гр.турнир Дания 10:1 07.05.2017 Кельн Олег Знарок Гр.турнир Италия 10:1 03.05.1992 Прага Виктор Тихонов Гр.турнир Франция 8:0 25.04.1995 Евле Борис Михайлов Гр.турнир Швейцария 8:0 27.04.2007 Москва Вячеслав Быков 1-й гр.турнир Дания 9:1



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