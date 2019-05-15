Чемпионат мира

23:29 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России установила рекорд

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Победа над Италией (10:0) в матче группового турнира стала для сборной России рекордной на чемпионатах мира. С разницей в девять шайб россияне ранее громили Великобританию в 1994 году, Казахстан в 2006-м и Данию в 2016-м. (Кирилл Бурдаков)

Крупнейшие победы сборной России на чемпионатах мира

Дата

Город 

Главный тренер

Стадия

Соперник

Счет

15.05.2019

Братислава

Илья Воробьев

Гр.турнир

Италия

10:0

26.04.1994

Больцано

Борис Михайлов

Гр.турнир

Великобритания

12:3

06.05.2006

Рига

Владимир Крикунов

1-й гр.турнир

Казахстан

10:1

12.05.2016

Москва

Олег Знарок

Гр.турнир

Дания

10:1

07.05.2017

Кельн

Олег Знарок

Гр.турнир

Италия

10:1

03.05.1992

Прага

Виктор Тихонов

Гр.турнир

Франция

8:0

25.04.1995

Евле

Борис Михайлов

Гр.турнир

Швейцария

8:0

27.04.2007

Москва

Вячеслав Быков

1-й гр.турнир

Дания

9:1


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