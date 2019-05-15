Чемпионат мира

19:39 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России прибыла на матч ЧМ-2019 с Италией

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Сборная России прибыла на "Словнафт-Арену", где состоится матч чемпионата мира против Италии.

Россияне выиграли все три предыдущие встречи на турнире, итальянцы потерпели три поражения.

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