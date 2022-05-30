Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 06:59

Сборная России осталась на третьем месте в рейтинге ИИХФ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

В Финляндии завершился чемпионат мира-2022 по хоккею.

В финале турнира сборная Финляндии обыграла в овертайме Канаду со счетом 4:3. Сборные России и Белоруссии не принимали участие в турнире, так как в феврале ИИХФ отстранила команды от международных соревнований на неопределенный срок.

Несмотря на неучастие сборной России, национальная команда сохранила третье место в рейтинге ИИХФ. В активе россиян 3935 баллов. Финляндия (4130) лидирует в рейтинге, на второй строчке располагается Канада (3990).

Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
3
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финляндия — Канада: видеообзор финала ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости