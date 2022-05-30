Сборная России осталась на третьем месте в рейтинге ИИХФ

В Финляндии завершился чемпионат мира-2022 по хоккею.

В финале турнира сборная Финляндии обыграла в овертайме Канаду со счетом 4:3. Сборные России и Белоруссии не принимали участие в турнире, так как в феврале ИИХФ отстранила команды от международных соревнований на неопределенный срок.

Несмотря на неучастие сборной России, национальная команда сохранила третье место в рейтинге ИИХФ. В активе россиян 3935 баллов. Финляндия (4130) лидирует в рейтинге, на второй строчке располагается Канада (3990).