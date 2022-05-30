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Финляндия — Канада: видеообзор финала ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
29 мая. Финляндия — Канада — 4:3 ОТ.
Фото AFP

Сборная Финляндии в финале чемпионата мира-2022 обыграла в овертайме Канаду со счетом 4:3.

В составе финнов дубль оформил Микаэль Гранлунд, еще по голу забили Йоэль Армиа и Сакари Маннинен, который забросил победную шайбу на седьмой минуте овертайма. У канадцев шайбы забросили Дилан Козенс, Зак Уайтклауд и Максим Комтуа.

Сборная Финляндии стала чемпионом мира в четвертый раз в истории. Ранее финны побеждали в 1995, 2011 и 2019 годах. Финские хоккеисты десять раз завоевывали серебряные награды и три раза бронзовые.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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