Бывший вратарь «Автомобилиста» раскритиковал формат овертайме в финале чемпионата мира

Бывший вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж раскритиковал формат овертайме в финале чемпионата мира.

«Овертайм «три на три» в финале чемпионата мира — полное фиаско. Я не сторонник копирования НХЛ, ведь есть свои константы, которые неизменны. Например, буллиты в плей-офф, как в чешской экстралиге», — написал голкипер в социальных сетях.

Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею. В финале финны одержали победу над Канадой — 4:3.

Исход встречи был решен вовертайме.