Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 22:42

Бывший вратарь «Автомобилиста» раскритиковал формат овертайме в финале чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж раскритиковал формат овертайме в финале чемпионата мира.

«Овертайм «три на три» в финале чемпионата мира — полное фиаско. Я не сторонник копирования НХЛ, ведь есть свои константы, которые неизменны. Например, буллиты в плей-офф, как в чешской экстралиге», — написал голкипер в социальных сетях.

Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею. В финале финны одержали победу над Канадой — 4:3.

Исход встречи был решен вовертайме.

Якуб Коварж
Чемпионат мира по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Хоккейный ЧМ-2022 убили дорогущими билетами и исключением России. Самое печальное, что через год все повторится
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России осталась на третьем месте в рейтинге ИИХФ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости