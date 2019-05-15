Чемпионат мира

20:06 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России назвала состав на матч с Италией на ЧМ-2019

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Сборная России объявила состав на матч группового турнира чемпионата мира-2019 против Италии. Ворота будет защищать голкипер "Тампы" Андрей Василевский

Вратари: Василевский, Георгиев;

1-е звено: Григоренко, Малкин, Дадонов, Сергачев, Нестеров;

2-е звено: Овечкин, Кузнецов, Барабанов, Орлов, Зайцев;

3-е звено: Гусев, Анисимов, Кучеров, Хафизуллин, Гавриков;

4-е звено: Ковальчук, Андронов, Капризов, Задоров, Телегин.

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