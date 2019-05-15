Сборная России назвала состав на матч с Италией на ЧМ-2019

Сборная России объявила состав на матч группового турнира чемпионата мира-2019 против Италии. Ворота будет защищать голкипер "Тампы" Андрей Василевский.
Вратари: Василевский, Георгиев;
1-е звено: Григоренко, Малкин, Дадонов, Сергачев, Нестеров;
2-е звено: Овечкин, Кузнецов, Барабанов, Орлов, Зайцев;
3-е звено: Гусев, Анисимов, Кучеров, Хафизуллин, Гавриков;
4-е звено: Ковальчук, Андронов, Капризов, Задоров, Телегин.
Buona sera, как говорится, signore e signori. До матча с итальянцами остаётся всего ничего, и вот наш состав на игру. #снамироссия pic.twitter.com/rMGrn1bsSj– Хоккей России (@russiahockey) 15 мая 2019 г.
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