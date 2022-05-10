Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 13:33

Сборная Латвии по хоккею назвала состав на ЧМ-2022

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сборная Латвии по хоккею объявила состав на чемпионат мира 2022 года в Хельсинки и Тампере (Финляндия). В итоговую заявку вошли 14 нападающих, восемь защитников и три вратаря.

Состав сборной Латвии:

вратари — Элвис Мерзликин, Густавс Давис Григалс, Артур Шилов;

защитники — Янис Якс, Карлис Чуксте, Кристапс Сотниекс, Робертс Мамчицс, Арвилс Бергманис, Артур Кулда, Кристапс Зиле, Сандис Смонс;

нападающие — Мартиньш Дзеркалс, Рихардс Букартс, Робертс Букартс, Андрис Джериньш, Рихардс Маренис, Денис Смирнов, Оскар Лапинскис, Роналдс Кениньш, Оскарс Батня, Ренарс Крастенбергс, Клавс Вейнбергс, Родриго Аболс, Николай Елисеев, Рудольф Балцерс.

В групповом турнире ЧИ-2022 Латвия сыграет в группе В со сборными Швеции, Финляндии, США, Чехии, Норвегии, Великобритании и Австрии.

Источник: https://hokejazinas.com/
1
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Ужас по имени «Тосно», «слив» Глушакова и начало «смуты». Вспоминаем последний полуфинал Кубка России с участием «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Словакии объявила состав на чемпионат мира-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости