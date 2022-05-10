Сборная Латвии по хоккею назвала состав на ЧМ-2022

Сборная Латвии по хоккею объявила состав на чемпионат мира 2022 года в Хельсинки и Тампере (Финляндия). В итоговую заявку вошли 14 нападающих, восемь защитников и три вратаря.

Состав сборной Латвии:

вратари — Элвис Мерзликин, Густавс Давис Григалс, Артур Шилов;

защитники — Янис Якс, Карлис Чуксте, Кристапс Сотниекс, Робертс Мамчицс, Арвилс Бергманис, Артур Кулда, Кристапс Зиле, Сандис Смонс;

нападающие — Мартиньш Дзеркалс, Рихардс Букартс, Робертс Букартс, Андрис Джериньш, Рихардс Маренис, Денис Смирнов, Оскар Лапинскис, Роналдс Кениньш, Оскарс Батня, Ренарс Крастенбергс, Клавс Вейнбергс, Родриго Аболс, Николай Елисеев, Рудольф Балцерс.

В групповом турнире ЧИ-2022 Латвия сыграет в группе В со сборными Швеции, Финляндии, США, Чехии, Норвегии, Великобритании и Австрии.