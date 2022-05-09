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Сегодня, 21:33

Сборная Словакии объявила состав на чемпионат мира-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Словакии назвала состав на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Финляндии.

Вратари: Патрик Рыбар, Адам Гуска, Матей Томек.

Защитники: Мартин Гернат, Мартин Бучко, Марио Грман, Шимон Немец, Михал Иван, Петер Черешняк, Даниэль Гахулинец, Мислав Росандич.

Нападающие: Юрай Слафковски, Роберт Лантоши, Адам Лишка, Андрей Коллар, Михал Криштоф, Адам Сикора, Марио Лунтер, Якуб Минарик, Кристан Поспишил, Алекс Тамаши, Павол Регенда, Милош Роман Самуэль Такач, Томаш Татар.

Сборная Словакии на групповом этапе сыграет против Канады, Германии, Швейцарии, Дании, Казахстана, Франции и Италии.

Напомним, что сборная России пропустит ЧМ-2022 по решению ИИХФ.

Сборная Словакии по хоккею
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Канада объявила состав на чемпионат мира-2022
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