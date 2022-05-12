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Сегодня, 21:46

Сборная Швейцарии по хоккею объявила состав на чемпионат мира-2022

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Сборная Швейцарии назвала состав на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Финляндии.

Вратари: Сандро Эшлиманн, Рето Берра, Леонардо Дженони.

Защитники: Доминик Эгли, Михаэль Фора, Тобиас Гайссер, Андреа Глаузер, Дин Кукан, Кристиан Марти, Янис Жером Мозер, Йонас Зигентхалер.

Нападающие: Андрес Амбюль, Энцо Корви, Кристоф Берчи, Фабрис Херцог, Нико Хишир, Филипп Курашев, Денис Мальгин, Тимо Майер, Марко Миранда, Дамьен Риат, Тристан Шервей, Дарио Зимион, Пьюс Сутер, Кэлвин Тюркауф.

Сборная Швейцарии на групповом этапе сыграет против Канады, Германии, Словакии, Дании, Казахстана, Франции и Италии.

Хоккей
Сборная Швейцарии по хоккею
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