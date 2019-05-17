Сборная Финляндии разгромила Великобританию на ЧМ-2019

Сборная Финляндии одержала победу над Великобританией (5:0) в матче группы А чемпионата мира в Словакии. В составе подопечных Юкки Ялонена отличились нападающие Тони Раяла, Атте Охтама, Йоэль Кивиранта, Кристиан Куусела и защитник Микко Лехтонен​.

Следующая игра у финнов с Францией. Игра пройдет 19 мая, начало – в 21.15 (мск).

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия – Великобритания – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Раяла – 1 (бол., Лехтонен, Олкинуора), 20:24 – 1:0. Охтамаа – 1 (Тюрвяйнен, Савинайнен), 25:08 – 2:0. Кивиранта – 1 (Койвисто, Тюрвяйнен), 34:59 – 3:0. Куусела – 1 (п.в., Савинайнен), 57:27 – 4:0. Лехтонен - 1 (бол., Йокихарью), 59:49 - 5:0.

Вратари: Олкинуора – Баунс (56:20 – 57:27).

Штраф: 4 – 8.

Броски: 49 (12+18+19) – 12 (2+5+5).

Судьи: Олунд, Рено.

17 мая. Кошице. Steel Arena.

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