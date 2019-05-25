Сборная Финляндии назвала состав на матч с Россией на ЧМ-2019

Сборная Финляндии объявила состав на матч 1/2 финала чемпионата мира-2019 против России. Он выглядит следующим образом:

Ланкинен (Олкинуора);

Лехтонен, Охтамаа, Оямяки, Тюрвяйнен, Раяла;

Йокихарью, Линдбом, Какко, Маннинен, Песонен;

Каски, Миккола, Савинайнен, Куусела, Саллинен;

Койвисте, Хаканпяя, Анттила, Кивиранта, Ламмикко.

​Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступнавидеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире.

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