Чемпионат мира

18:53 | Хоккей — Чемпионат мира

Российский арбитр будет работать на финале ЧМ-2019

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Российский арбитр Глеб Лазарев будет работать на матче финала чемпионата мира-2019 КанадаФинляндия, информирует пресс-служба КХЛ. Встреча пройдет сегодня, 26 мая, начало – в 21.15 (мск).

 

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