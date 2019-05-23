Россия в третий раз подряд обыграла США в плей-офф

Сборная России в четвертый раз в истории обыграла американцев в плей-офф крупного турнира.
Ранее российская команда добивалась успеха в полуфиналах ЧМ-2009 и ЧМ-2015, а так же в игре за бронзу турнира трехлетней давности. Тем не менее, баланс матчей в плей-офф по-прежнему на стороне команды США, выигравшей шесть встреч, в том числе обе на Кубке мира и одну на Олимпиаде. (Кирилл Бурдаков)
Матчи сборных России и США в плей-офф чемпионатов мира
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Стадия
|
Счет
|
Голы
|
05.05.1994
|
ЧМ
|
Милан
|
1/4 финала
|
1:3
|
Коваленко – Янг-2, Дженни
|
04.05.1996
|
ЧМ
|
Вена
|
Матч за 3-е место
|
3:4 ОТ
|
Яшин, Квартальнов, Березин – Ролстон-2, Тэнсилл, Плант
|
08.09.1996
|
КМ
|
Оттава
|
1/2 финала
|
2:5
|
Березин, Зубов – Халл-2, Лафонтен, Амонте, Шнайдер
|
22.02.2002
|
ОИ
|
Солт-Лейк-Сити
|
1/2 финала
|
2:3
|
Ковалев, Малахов – Герин, Янг, Хаусли
|
07.09.2004
|
КМ
|
Сент-Пол
|
1/4 финала
|
3:5
|
Афанасенков, Зубрус, Ковальчук – Ткачук-4, Гомес
|
08.05.2009
|
ЧМ
|
Берн
|
1/2 финала
|
3:2
|
Ковальчук, Фролов, Горовиков – Браун, Окпосо
|
16.05.2013
|
ЧМ
|
Хельсинки
|
1/4 финала
|
3:8
|
Свитов, Овечкин, Пережогин – Штястны-2, Оши, Томпсон, Гальченюк, Картер, Троуба, Мосс
|
16.05.2015
|
ЧМ
|
Прага
|
1/2 финала
|
4:0
|
Мозякин, Овечкин, Шипачев, Малкин
|
22.05.2016
|
ЧМ
|
Москва
|
Матч за 3-е место
|
7:2
|
Мозякин - 2, Войнов, Телегин, Дадонов, Панарин, Шипачев – Ватрано – 2
|
23.05.2019
|
ЧМ
|
Братислава
|
1/4 финала
|
4:3
|
Гусев, Сергачев, Капризов, Григоренко – Шей, Хэнифин, Дебринкэт
Итого: +4-6, шайбы 32-35.
Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика
Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр
Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019