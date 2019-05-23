Чемпионат мира

20:07 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия в третий раз подряд обыграла США в плей-офф

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Сборная России в четвертый раз в истории обыграла американцев в плей-офф крупного турнира.

Ранее российская команда добивалась успеха в полуфиналах ЧМ-2009 и ЧМ-2015, а так же в игре за бронзу турнира трехлетней давности. Тем не менее, баланс матчей в плей-офф по-прежнему на стороне команды США, выигравшей шесть встреч, в том числе обе на Кубке мира и одну на Олимпиаде. (Кирилл Бурдаков)

Матчи сборных России и США в плей-офф чемпионатов мира

Дата

Турнир

Город

Стадия

Счет

Голы

05.05.1994

ЧМ

Милан

1/4 финала

1:3

Коваленко – Янг-2, Дженни

04.05.1996

ЧМ

Вена

Матч за 3-е место

3:4 ОТ

Яшин, Квартальнов, Березин – Ролстон-2, Тэнсилл, Плант

08.09.1996

КМ

Оттава

1/2 финала

2:5

Березин, Зубов – Халл-2, Лафонтен, Амонте, Шнайдер

22.02.2002

ОИ

Солт-Лейк-Сити

1/2 финала

2:3

Ковалев, Малахов – Герин, Янг, Хаусли

07.09.2004

КМ

Сент-Пол

1/4 финала

3:5

Афанасенков, Зубрус, Ковальчук – Ткачук-4, Гомес

08.05.2009

ЧМ

Берн

1/2 финала

3:2

Ковальчук, Фролов, Горовиков – Браун, Окпосо

16.05.2013

ЧМ

Хельсинки

1/4 финала

3:8

Свитов, Овечкин, Пережогин – Штястны-2, Оши, Томпсон, Гальченюк, Картер, Троуба, Мосс

16.05.2015

ЧМ

Прага

1/2 финала

4:0

Мозякин, Овечкин, Шипачев, Малкин

22.05.2016

ЧМ

Москва

Матч за 3-е место

7:2

Мозякин - 2, Войнов, Телегин, Дадонов, Панарин, Шипачев – Ватрано – 2

23.05.2019

ЧМ

Братислава

1/4 финала

4:3

Гусев, Сергачев, Капризов, Григоренко – Шей, Хэнифин, Дебринкэт

Итого: +4-6, шайбы 32-35.

 

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