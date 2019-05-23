Россия в третий раз подряд обыграла США в плей-офф

Сборная России в четвертый раз в истории обыграла американцев в плей-офф крупного турнира.

Ранее российская команда добивалась успеха в полуфиналах ЧМ-2009 и ЧМ-2015, а так же в игре за бронзу турнира трехлетней давности. Тем не менее, баланс матчей в плей-офф по-прежнему на стороне команды США, выигравшей шесть встреч, в том числе обе на Кубке мира и одну на Олимпиаде. (Кирилл Бурдаков)

Матчи сборных России и США в плей-офф чемпионатов мира

Дата Турнир Город Стадия Счет Голы 05.05.1994 ЧМ Милан 1/4 финала 1:3 Коваленко – Янг-2, Дженни 04.05.1996 ЧМ Вена Матч за 3-е место 3:4 ОТ Яшин, Квартальнов, Березин – Ролстон-2, Тэнсилл, Плант 08.09.1996 КМ Оттава 1/2 финала 2:5 Березин, Зубов – Халл-2, Лафонтен, Амонте, Шнайдер 22.02.2002 ОИ Солт-Лейк-Сити 1/2 финала 2:3 Ковалев, Малахов – Герин, Янг, Хаусли 07.09.2004 КМ Сент-Пол 1/4 финала 3:5 Афанасенков, Зубрус, Ковальчук – Ткачук-4, Гомес 08.05.2009 ЧМ Берн 1/2 финала 3:2 Ковальчук, Фролов, Горовиков – Браун, Окпосо 16.05.2013 ЧМ Хельсинки 1/4 финала 3:8 Свитов, Овечкин, Пережогин – Штястны-2, Оши, Томпсон, Гальченюк, Картер, Троуба, Мосс 16.05.2015 ЧМ Прага 1/2 финала 4:0 Мозякин, Овечкин, Шипачев, Малкин 22.05.2016 ЧМ Москва Матч за 3-е место 7:2 Мозякин - 2, Войнов, Телегин, Дадонов, Панарин, Шипачев – Ватрано – 2 23.05.2019 ЧМ Братислава 1/4 финала 4:3 Гусев, Сергачев, Капризов, Григоренко – Шей, Хэнифин, Дебринкэт

Итого: +4-6, шайбы 32-35.

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