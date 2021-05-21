Россия в 23-й раз начала чемпионат мира по хоккею с победы

Сборная России по хоккею в первом матче чемпионата мира в Латвии обыграла чехов со счетом 4:3. В восьмой раз за последние девять турниров и 23-й в постсоветской истории россияне стартовали с победы. Правда, больше шайб наша команда пропустила в первом туре всего в четвертый раз. По три гола сборной России ранее забивали Великобритания-1994 и Чехия-2016, четыре — Казахстан-1998.

Первые матчи сборной России на чемпионатах мира:

Дата Страна Главный тренер Соперник Место 28.04.1992 Чехословакия Виктор Тихонов Швейцария — 2:2 5-е 18.04.1993 Германия Борис Михайлов Италия — 2:2 1-е 26.04.1994 Италия Борис Михайлов Великобритания — 12:3 5-е 23.04.1995 Швеция Борис Михайлов Италия — 4:2 5-е 21.04.1996 Австрия Владимир Васильев Германия — 2:1 4-е 27.04.1997 Финляндия Игорь Дмитриев Словакия — 2:2 4-е 02.05.1998 Швейцария Владимир Юрзинов Казахстан — 8:4 5-е 02.05.1999 Норвегия Александр Якушев Белоруссия — 2:2 5-е 29.04.2000 Россия Александр Якушев Франция — 8:1 11-е 28.04.2001 Германия Борис Михайлов Италия — 7:0 6-е 26.04.2002 Швеция Борис Михайлов Словения — 8:1 2-е 26.04.2003 Финляндия Владимир Плющев Швейцария — 5:2 7-е 25.04.2004 Чехия Виктор Тихонов Дания — 6:2 10-е 30.04.2005 Австрия Владимир Крикунов Австрия — 4:2 3-е 06.05.2006 Латвия Владимир Крикунов Казахстан — 10:1 5-е 27.04.2007 Россия Вячеслав Быков Дания — 9:1 3-е 02.05.2008 Канада Вячеслав Быков Италия — 7:1 1-е 24.04.2009 Швейцария Вячеслав Быков Германия — 5:0 1-е 09.05.2010 Германия Вячеслав Быков Словакия — 3:1 2-е 29.04.2011 Словакия Вячеслав Быков Германия — 0:2 4-е 05.05.2012 Финляндия/Швеция Зинэтула Билялетдинов Латвия — 5:2 1-е 04.05.2013 Финляндия/Швеция Зинэтула Билялетдинов Латвия — 6:0 6-е 09.05.2014 Белоруссия Олег Знарок Швейцария — 5:0 1-е 01.05.2015 Чехия Олег Знарок Норвегия — 6:2 2-е 06.05.2016 Россия Олег Знарок Чехия — 0:3 3-е 05.05.2017 Германия/Франция Олег Знарок Швеция — 2:1 Б 3-е 04.05.2018 Дания Илья Воробьев Франция — 7:0 6-е 10.05.2019 Словакия Илья Воробьев Норвегия — 5:2 3-е 21.05.2021 Латвия Валерий Брагин Чехия — 4:3 ?

+23=4-2, шайбы 146-43.

(Кирилл Бурдаков)