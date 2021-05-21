Россия в 23-й раз начала чемпионат мира по хоккею с победы
Сборная России по хоккею в первом матче чемпионата мира в Латвии обыграла чехов со счетом 4:3. В восьмой раз за последние девять турниров и 23-й в постсоветской истории россияне стартовали с победы. Правда, больше шайб наша команда пропустила в первом туре всего в четвертый раз. По три гола сборной России ранее забивали Великобритания-1994 и Чехия-2016, четыре — Казахстан-1998.
Первые матчи сборной России на чемпионатах мира:
|
Дата
|
Страна
|
Главный тренер
|
Соперник
|
Место
|
28.04.1992
|
Чехословакия
|
Виктор Тихонов
|
Швейцария — 2:2
|
5-е
|
18.04.1993
|
Германия
|
Борис Михайлов
|
Италия — 2:2
|
1-е
|
26.04.1994
|
Италия
|
Борис Михайлов
|
Великобритания — 12:3
|
5-е
|
23.04.1995
|
Швеция
|
Борис Михайлов
|
Италия — 4:2
|
5-е
|
21.04.1996
|
Австрия
|
Владимир Васильев
|
Германия — 2:1
|
4-е
|
27.04.1997
|
Финляндия
|
Игорь Дмитриев
|
Словакия — 2:2
|
4-е
|
02.05.1998
|
Швейцария
|
Владимир Юрзинов
|
Казахстан — 8:4
|
5-е
|
02.05.1999
|
Норвегия
|
Александр Якушев
|
Белоруссия — 2:2
|
5-е
|
29.04.2000
|
Россия
|
Александр Якушев
|
Франция — 8:1
|
11-е
|
28.04.2001
|
Германия
|
Борис Михайлов
|
Италия — 7:0
|
6-е
|
26.04.2002
|
Швеция
|
Борис Михайлов
|
Словения — 8:1
|
2-е
|
26.04.2003
|
Финляндия
|
Владимир Плющев
|
Швейцария — 5:2
|
7-е
|
25.04.2004
|
Чехия
|
Виктор Тихонов
|
Дания — 6:2
|
10-е
|
30.04.2005
|
Австрия
|
Владимир Крикунов
|
Австрия — 4:2
|
3-е
|
06.05.2006
|
Латвия
|
Владимир Крикунов
|
Казахстан — 10:1
|
5-е
|
27.04.2007
|
Россия
|
Вячеслав Быков
|
Дания — 9:1
|
3-е
|
02.05.2008
|
Канада
|
Вячеслав Быков
|
Италия — 7:1
|
1-е
|
24.04.2009
|
Швейцария
|
Вячеслав Быков
|
Германия — 5:0
|
1-е
|
09.05.2010
|
Германия
|
Вячеслав Быков
|
Словакия — 3:1
|
2-е
|
29.04.2011
|
Словакия
|
Вячеслав Быков
|
Германия — 0:2
|
4-е
|
05.05.2012
|
Финляндия/Швеция
|
Зинэтула Билялетдинов
|
Латвия — 5:2
|
1-е
|
04.05.2013
|
Финляндия/Швеция
|
Зинэтула Билялетдинов
|
Латвия — 6:0
|
6-е
|
09.05.2014
|
Белоруссия
|
Олег Знарок
|
Швейцария — 5:0
|
1-е
|
01.05.2015
|
Чехия
|
Олег Знарок
|
Норвегия — 6:2
|
2-е
|
06.05.2016
|
Россия
|
Олег Знарок
|
Чехия — 0:3
|
3-е
|
05.05.2017
|
Германия/Франция
|
Олег Знарок
|
Швеция — 2:1 Б
|
3-е
|
04.05.2018
|
Дания
|
Илья Воробьев
|
Франция — 7:0
|
6-е
|
10.05.2019
|
Словакия
|
Илья Воробьев
|
Норвегия — 5:2
|
3-е
|
21.05.2021
|
Латвия
|
Валерий Брагин
|
Чехия — 4:3
|
?
+23=4-2, шайбы 146-43.
(Кирилл Бурдаков)
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