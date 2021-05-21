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Россия в 23-й раз начала чемпионат мира по хоккею с победы

18:49
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Фото Reuters
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Фото Reuters
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Сборная России по хоккею в первом матче чемпионата мира в Латвии обыграла чехов со счетом 4:3. В восьмой раз за последние девять турниров и 23-й в постсоветской истории россияне стартовали с победы. Правда, больше шайб наша команда пропустила в первом туре всего в четвертый раз. По три гола сборной России ранее забивали Великобритания-1994 и Чехия-2016, четыре — Казахстан-1998.

Первые матчи сборной России на чемпионатах мира:

Дата

Страна

Главный тренер

Соперник

Место

28.04.1992

Чехословакия

Виктор Тихонов

Швейцария — 2:2

5-е

18.04.1993

Германия

Борис Михайлов

Италия — 2:2

1-е

26.04.1994

Италия

Борис Михайлов

Великобритания — 12:3

5-е

23.04.1995

Швеция

Борис Михайлов

Италия — 4:2

5-е

21.04.1996

Австрия

Владимир Васильев

Германия — 2:1

4-е

27.04.1997

Финляндия

Игорь Дмитриев

Словакия — 2:2

4-е

02.05.1998

Швейцария

Владимир Юрзинов

Казахстан — 8:4

5-е

02.05.1999

Норвегия

Александр Якушев

Белоруссия — 2:2

5-е

29.04.2000

Россия

Александр Якушев

Франция — 8:1

11-е

28.04.2001

Германия

Борис Михайлов

Италия — 7:0

6-е

26.04.2002

Швеция

Борис Михайлов

Словения — 8:1

2-е

26.04.2003

Финляндия

Владимир Плющев

Швейцария — 5:2

7-е

25.04.2004

Чехия

Виктор Тихонов

Дания — 6:2

10-е

30.04.2005

Австрия

Владимир Крикунов

Австрия — 4:2

3-е

06.05.2006

Латвия

Владимир Крикунов

Казахстан — 10:1

5-е

27.04.2007

Россия

Вячеслав Быков

Дания — 9:1

3-е

02.05.2008

Канада

Вячеслав Быков

Италия — 7:1

1-е

24.04.2009

Швейцария

Вячеслав Быков

Германия — 5:0

1-е

09.05.2010

Германия

Вячеслав Быков

Словакия — 3:1

2-е

29.04.2011

Словакия

Вячеслав Быков

Германия — 0:2

4-е

05.05.2012

Финляндия/Швеция

Зинэтула Билялетдинов

Латвия — 5:2

1-е

04.05.2013

Финляндия/Швеция

Зинэтула Билялетдинов

Латвия — 6:0

6-е

09.05.2014

Белоруссия

Олег Знарок

Швейцария — 5:0

1-е

01.05.2015

Чехия

Олег Знарок

Норвегия — 6:2

2-е

06.05.2016

Россия

Олег Знарок

Чехия — 0:3

3-е

05.05.2017

Германия/Франция

Олег Знарок

Швеция — 2:1 Б

3-е

04.05.2018

Дания

Илья Воробьев

Франция — 7:0

6-е

10.05.2019

Словакия

Илья Воробьев

Норвегия — 5:2

3-е

21.05.2021

Латвия

Валерий Брагин

Чехия — 4:3

?

+23=4-2, шайбы 146-43.

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры