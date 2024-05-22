Вратарь сборной Казахстана объяснил, почему считает сложным чемпионат мира

Вратарь сборной Казахстана Андрей Шутов подвел итоги чемпионата мира-2024 в Остраве.

«Матч против Польши получился тяжелым. Я был уверен, что свои шайбы мы полякам забросим. В целом это был сложный чемпионат мира как для меня, так и для команды, потому что уровеньтурнира повысился за счет приезда множества игроков из НХЛ. Я заметил, что в матчах против Франции, Латвии и Польши вся арена болела против нас, за исключением болельщиков из нашей страны. Это нас подстегивало, наоборот, хорошо, что всегда полные трибуны, а не полупустая арена», — приводит слова Шутова Meta-ratings.kz.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).