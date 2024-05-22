В Чехии заверишлся групповой этап чемпионата мира по хоккею-2024 во вторник, 21 мая. По его итогам определились все четвертьфинальные пары. Все четыре матча 1/4 финала пройдут 23 мая.

В матч-центре «СЭ» можно будет следить за формальными событиями игр в рамках чемпионата мира-2024.

Чемпионат мира по хоккею: пары 1/4 финала — расписание и время начала матчей

Швейцария (2А) — Германия (3B) — 17.20.

Канада (1А) — Словакия (4B) — 17.20.

Швеция (1B) — Финляндия (4А) — 21.20.

США (2B) — Чехия (3А) — 21.20.

В России матчи ЧМ-2024 по хоккею покажут на каналах холдинга «Матч». В прямом эфире смотреть видеотрансляции игр турнира в Чехии можно будет бесплатно на «Матч ТВ», а также входящих в разные пакеты цифрового телевидения «Матч Игра» и «Матч Страна». Некоторые встречи чемпионата мира-2024 будут доступны эксклюзивно на сайте matchtv.ru.