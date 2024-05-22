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Сегодня, 00:11

Швеция — Словакия: видеообзор матча чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Швеции выиграла у команды Словакии в матче группового турнира чемпионата мира-2024 — 6:1.

У шведов отличились Лукас Раймонд, Эрик Карлссон, Андре Бураковски и Исак Лундестрем, а также Йоэль Эрикссон Эк, оформивший дубль. Единственная шайба словаков на счету Михала Ивана.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Шведская команда набрали 21 очко и заняла 1-е место в группе B. Словакия стала 4-й — 12 очков.

Хоккей
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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