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Сегодня, 19:57

США обыграли Латвию и вышли в плей-офф чемпионата мира со второго места группы

Алина Савинова
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Игроки сборной Латвии и США на матче чемпионата мира (3:6)..
Фото Reuters

Сборная США победила национальную команду Латвии в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею — 6:3. Встреча прошла в Остраве.

У американской сборной отличились Брэйди Ткачук, Зак Веренски, Мэттью Болди, Джоэл Фараби и Коул Кофилд, оформивший дубль. За Латвию голы забили Ренарс Крастенбергс, Эдуард Тралмакс и Робертс Мамчицс.

Команда США набрала 16 баллов за 7 игр и обошла Германию (15 очков) в турнирной таблице группы В, заняв второе место. Латвия, у которой 9 баллов после 7 встреч, стала пятой и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Чемпионат мира

Группа B

Латвия — США — 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)

Голы: Ткачак — 7 (Кофилд), 1:23 — 0:1. Веренски — 2 (Кофилд, Пинто), 13:20 — 0:2. Кофилд — 3 (бол., Болди, Ткачак), 22:34 — 0:3. Крастенбергс — 1 (Тралмакс, Гудлевскис), 23:35 — 1:3. Болди — 6 (Нельсон), 40:15 — 1:4. Тралмакс — 1 (Зиле), 44:44 — 2:4. Мамчицс — 3 (Даугавиньш), 45:00 — 3:4. Кофилд — 4 (Пинто), 48:46 — 3:5. Фараби — 1 (мен., п.в.), 59:15 — 3:6.

Вратари: Гудлевскис (56:08 — 56:32, 57:48 — 59:15) — Линдгрен.

Штраф: 12 — 18.

Броски: 30 (8+10+12) — 43 (18+14+11).

Судьи: Брандер, Хольм.

21 мая. Острава. Ostravar Arena. 8924 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная США по хоккею
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