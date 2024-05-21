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Сегодня, 19:53

Сборная Канады в овертайме обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира-2024

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Сборная Канады.
Фото AFP

Сборная Канады одержала победу над национальной командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира-2024 — 4:3 ОТ.

У «кленовых листьев» отличились Дилан Козенс, оформивший дубль, Доусон Мерсер и Брэндон Хэгел. За чешскую команду шайбы забросили Доминик Кубалик, Ондржей Палат и Роман Червенка.

Сборная Канады набрала 19 очков и стала победителем группы А. Чехия (15) расположилась на второй строчке.

Чемпионат мира

Группа A

Канада — Чехия — 4:3 ОТ (0:0, 0:0, 3:3, 1:0)

Голы: Козенс — 7 (бол., Пауэр, Пол), 41:01 — 1:0. Кубалик — 3 (бол., Нечас, Седлак), 49:11 — 1:1. Мерсер — 3 (Северсон), 51:01 — 2:1. Хагель — 3 (Таварес, Дюбуа), 55:42 — 3:1. Палат — 3 (бол., Шпачек, Червенка), 56:56 — 3:2. Червенка — 3 (Нечас), 57:11 — 3:3. Козенс — 8 (мен.), 63:13 — 4:3.

Вратари: Биннингтон — Достал (56:27 — 56:56, 57:45 — 58:11).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (7+5+11+3) — 22 (10+5+6+1).

Судьи: Бьерк, Каукокари.

21 мая. Прага. o2 Arena. 17 314 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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