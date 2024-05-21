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Сегодня, 17:22

Франция — Германия: видеообзор матча чемпионата мира-2024

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Сборная Германии одержала победу над национальной командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира-2024 со счетом 6:3.

Победу сборной Германии принесли точные броски Войцеха Стаховяка (дубль), Марка Михаэлиса, Лукаса Кельбля, Лукаса Райхеля и Максимилиана Кастнера.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Сборная Германии вышла на второе место в таблице группы B, набрав 15 очков. Франция осталась на седьмой строчке (4).

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Сборная Германии по хоккею
Сборная Франции по хоккею
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