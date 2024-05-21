Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 08:30

Чемпионат мира по хоккею: какие матчи смотреть 21 мая, во сколько начало

США и Канада проведут очередные матчи группового этапа ЧМ-2024 по хоккею
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пекка Йормакка празднует гол сборной Финляндии.
Фото Reuters

21 мая пройдет шесть матчей чемпионата мира по хоккею в Чехии. По три встречи состоятся в группах А и В.

Австрия — Великобритания — 13.20

Франция — Германия — 13.20

Канада — Чехия — 17.20

Латвия — США — 17.20

Финляндия — Швейцария — 21.20

Швеция — Словакия — 21.20

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статиь и статистика на сайте «СЭ».

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная США по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
На Олимпиаде в Париже будет запрет на символику России
Тихонов не преклонил знамя СССР перед президентом США на Олимпиаде-80
Путин утвердил порядок выезда из страны допущенных к гостайне россиян
Антирекорд по пропущенным голам, жалобы на злой рок и сразу пять команд, которые могут вылететь. Что происходит с борьбой за выживание в РПЛ
Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине и в Сирии
Россияне рассказали об отпуске мечты
Популярное видео
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финляндия — Дания: видеообзор матча чемпионата мира

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости