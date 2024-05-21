Чемпионат мира по хоккею: какие матчи смотреть 21 мая, во сколько начало

21 мая пройдет шесть матчей чемпионата мира по хоккею в Чехии. По три встречи состоятся в группах А и В.

Австрия — Великобритания — 13.20

Франция — Германия — 13.20

Канада — Чехия — 17.20

Латвия — США — 17.20

Финляндия — Швейцария — 21.20

Швеция — Словакия — 21.20

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