Чемпионат мира по хоккею: какие матчи смотреть 21 мая, во сколько начало
США и Канада проведут очередные матчи группового этапа ЧМ-2024 по хоккею
21 мая пройдет шесть матчей чемпионата мира по хоккею в Чехии. По три встречи состоятся в группах А и В.
Австрия — Великобритания — 13.20
Франция — Германия — 13.20
Канада — Чехия — 17.20
Латвия — США — 17.20
Финляндия — Швейцария — 21.20
Швеция — Словакия — 21.20
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