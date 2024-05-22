Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 03:53

Дементьев: «С плей-офф на ЧМ будут настоящие игры, а то, что было до этого, заведомо известно и просто проходной двор»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что настоящий хоккей на чемпионате мира начинается с плей-офф. В этом году турнир проходит в Чехии.

«На мой взгляд, турнир слишком растянут, для болельщиков очень тяжело столько матчей находиться на стадионе и уделять внимание турниру. Нужно бросить все для того, чтобы заняться хоккеем. Это в первую очередь влияет на результаты, которые показывают команды. Эти якобы сюрпризы, когда сборная Канады вела 6:1 и в итоге выиграла в овертайме. Но эти результаты не сопоставимы с уровнем игры команды и ее соперников. Сборные с лидирующими хоккеистами из признанных стран, из топ-6 не заряжены на победу в каждом матче. Стоит задача просто попасть в плей-офф, такой легкий хоккей, а дальше начинается сам чемпионат. С плей-офф будут настоящие игры, а то, что было до этого, заведомо известно и просто проходной двор.

В тех чемпионатах мира, которые были в моей молодости, было больше интереса и ажиотажа. Тогда игроки по-настоящему бились за свои страны и выходили играть на победу в каждом матче, а не просто прохлаждались. Поэтому это является главной издержкой чемпионата – огромное количество участников, которых не должно быть. На текущий момент я вижу, что ИИХФ просто размазывает тонким слоем лучший хоккей на все команды, какие только могут там участвовать», – цитирует «РБ Спорт» Дементьева.

 
Хоккеисты сборной Канады. Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-chempionat-mira-slishkom-rastyanut-na-gruppovom-raunde-prosto-prohodnoj-dvor/
Хоккей
Алексей Дементьев
1
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
В Париже прошел протест железнодорожников против Олимпиады 2024
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
В РПЛ из Первой лиги поднимаются клубы без болельщиков, с пустыми трибунами и долгами. Что происходит с «Химками», «Махачкалой» и «Арсеналом»
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финляндия — Швейцария: видеообзор матча чемпионата мира

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости