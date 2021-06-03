3 июня в Риге (Латвия) прошел матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России в овертайме проиграла команде Канады — 1:2.

Счет на 35-й минуте открыл Евгений Тимкин. На 46-й минуте в большинстве забил Адам Хенрик. Победу канадцам на третьей минуте овертайма принес Эндрю Манджапане.