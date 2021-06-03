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Сушинский: «Не могу сказать, что мы обосрались. Но я был уверен, что мы пройдем Канаду»

3 июня 2021, 23:18
3 июня. Рига. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото Reuters
3 июня. Рига. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото Reuters
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Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский прокомментировал «СЭ» поражение национальной команды от Канады (1:2 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира-2021.

«Совокупность многих факторов повлияло на поражение сборной. Я был уверен, что мы пройдем эту Канаду. Нет, я не могу сказать, что мы обосрались. Это слишком громко. Стоит ли менять тренера? А смысл? У тренера, которого есть свое мнение, не поставят. Надо ставить именно тренера. Но это не ко мне вопрос. Кончено, со стороны тренерского штаба были ошибки. Да и по составу поехали те, кто у нас не всегда играют», — сказал Сушинский «СЭ».

3 июня команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме. В составе сборной России единственную шайбу забросил Евгений Тимкин. У Канады отличились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)

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