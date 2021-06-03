Главный тренер сборной Канады после победы над Россией назвал ее великолепной командой
23:15
Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан прокомментировал победу над сборной России (2:1 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира.
— Три поражения в группе помогли собраться на плей-офф?
— У нас было два дня, чтобы подготовиться. Мы нашли способ победить, работали слаженно. Это большая победа для нас.
— Вы говорили, что хотите показать, что Канада — главная хоккейная страна в мире. Удалось?
— Мы играли против великолепной команды сегодня. Это топ-сборная на турнире. Наши парни смогли навязать сопернику борьбу.
(Артур Хайруллин)
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