Главный тренер сборной Канады после победы над Россией назвал ее великолепной командой

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан прокомментировал победу над сборной России (2:1 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира.

— Три поражения в группе помогли собраться на плей-офф?

— У нас было два дня, чтобы подготовиться. Мы нашли способ победить, работали слаженно. Это большая победа для нас.

— Вы говорили, что хотите показать, что Канада — главная хоккейная страна в мире. Удалось?

— Мы играли против великолепной команды сегодня. Это топ-сборная на турнире. Наши парни смогли навязать сопернику борьбу.

(Артур Хайруллин)