Чемпионат мира

18:09 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия - Финляндия: Анттила открыл счет в полуфинале ЧМ-2019

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Сборная Финляндии открыла счет в матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 против России. Шайбу забросил нападающий Марко Анттила. Ему ассистировали Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.

 

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