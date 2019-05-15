Чемпионат мира

00:00 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 17 мая

В Кошице встречаются Франция и Словакия. Фото REUTERS
В Кошице встречаются Франция и Словакия. Фото REUTERS
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В пятницу, 17 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 в восьмой день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B. В Кошице встречаются Франция и Словакия, Финляндия и Великобритания, в Братиславе – в восьмерке сборной России – Австрия и Норвегия, Чехия и Италия.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 17 мая, пятница (время – московское)

Группа A (Кошице)

17.15 ФранцияСловакияонлайн-трансляция

21.15 ФинляндияВеликобританияонлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

17.15 АвстрияНорвегияонлайн-трансляция

21.15 ЧехияИталияонлайн-трансляция

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