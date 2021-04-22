Плющев назвал Панарина недостойным выступать за сборную России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин недостоин выступать за национальную команду.

«За сборную России должны выступать люди, которые любят, уважают и ценят свою страну. А главное, верны всем своим принципам. Я думаю, что у Артемия мозги стоят немного по-другому. Он еще не американец, но думаю, что уже и не русский. Все то, что он озвучивал в интернете и прессе — это, наверное, не очень тянет на человека, который будет с полным достоинством защищать цвета российского флага. Никто не отрицает, что Панарин — талантливый и интересный игрок. Но вопрос стоит о сборной России, где должны выступать люди, которые могут положить на алтарь Отечества даже кусочек своего здоровья», — приводит «Спорт день за днем» слова Плющева.

29-летний Панарин, предположительно, не примет участия в чемпионате мира-2021 в Риге (Латвия) в случае, если его команда не попадет в розыгрыш Кубка Стэнли. По данным «СЭ», причиной является тяжелый сезон и нервная ситуация вокруг фигуры форварда в связи с скандальными высказываниями Андрея Назарова.

Ранее экс-тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил Панарина, выступавшего в 2011 году за подмосковный клуб, в нападении на девушку в баре в Риге. Хоккеист брал вынужденный «отпуск» и пропустил несколько матчей «Рейнджерс», а потом вернулся в состав команды из Нью-Йорка.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.