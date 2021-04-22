Фазель рассказал о прогрессе в подготовке Риги к чемпионату мира по хоккею
15:23
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о прогрессе Риги (Латвия) в подготовке к проведению чемпионата мира.
«Генеральный секретарь нашей федерации общался в Риге с людьми, и больше информации у нас будет на следующей неделе. На данный момент виден прогресс в работе, мы в близком контакте с организаторами и политиками, и сейчас ничего не изменилось. Сейчас Латвия выполняет свою дорожную карту», — приводит ТАСС слова Фазеля.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
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