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Фазель рассказал о прогрессе в подготовке Риги к чемпионату мира по хоккею

15:23
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о прогрессе Риги (Латвия) в подготовке к проведению чемпионата мира.

«Генеральный секретарь нашей федерации общался в Риге с людьми, и больше информации у нас будет на следующей неделе. На данный момент виден прогресс в работе, мы в близком контакте с организаторами и политиками, и сейчас ничего не изменилось. Сейчас Латвия выполняет свою дорожную карту», — приводит ТАСС слова Фазеля.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11214229

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