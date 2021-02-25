Может ли Панарин обвинить Назарова в клевете? И как могут наказать тренера? Юридический разбор скандала

Рассказываем об одном из возможных вариантов событий

Пожалуй, самый распространенный вопрос в свете скандала вокруг Артемия Панарина — возможно ли привлечь Андрея Назарова к уголовной ответственности за клевету? За разъяснениями мы обратились к юристу Анжеле Пановой, которая в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала ситуацию с заявлением экс-тренера «Витязя»:

— Делами о клевете занимаются как правоохранительные органы, так и суд. Артемию Панарину необходимо написать заявление о том, что сведения Андрея Назарова не соответствуют действительности. Помимо этого, нужны свидетели, аудио- и видеоматериалы, подтверждающие, что в баре Артемий не совершал противоправных действий. Подобные дела регламентируются частью 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ.

Проблема в том, что судебная практика и количество обвинительных приговоров по статье 128.1 УК РФ чрезвычайно малы, и практически все правоведы заранее советуют оценивать перспективы. Например, практикующий юрист Юлия Меркулова в своей статье, посвященной клевете, констатирует, что суды в подавляющем большинстве случаев отказывают в привлечении к ответственности из-за отсутствия состава преступления и слабой доказательной базы либо неправильной трактовки закона. Усугубляет ситуацию и то, что Верховный суд РФ, который дает разъяснения по той или иной категории дел в формате постановлений его пленума (собрание всех судей), с момента криминализации клеветы в 2012 году так и не предоставил судьям «официальную методичку» по этой статье.

Что понимается под клеветой?

Под клеветой Уголовный кодекс понимает распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

А вот для того, чтобы определить, подпадают ли слова Назарова под понятие «клевета», нам придется обратиться к комментарию председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, который, как и множество других авторитетных юристов, дает свои неофициальные разъяснения, основанные на ранее принятых судебных решениях. Юридической силы, в отличие от постановлений пленума, они не имеют, но при рассмотрении дел судьи так или иначе обращаются к ним.

Как следует из текста комментария, «заведомо ложными признаются такие сведения, которые не соответствуют действительности, утверждают о фактах или событиях, не имевших места в реальности, являются вымышленными, надуманными, — например, о совершении преступления. Заведомость, как обязательный признак, предполагает точное знание лица о ложности сообщаемых им сведений в отношении другого лица».

В нашем случае Назаров достаточно четко и прямо заявил о совершении Панариным преступления и указал на то, что у него имеются свидетели инцидента. И пока его слова никто не может подтвердить.

«Под порочащими понимаются конкретные сведения, умаляющие честь и достоинство потерпевшего, подрывающие его репутацию. При этом если сведения не касаются каких-либо конкретных фактов, а лишь содержат абстрактную оценку, то они не могут быть признаны порочащими».

Поэтому утверждения типа «самый бесполезный игрок «Рейнджерс» или «главный хоккейный хомячок с айфоном» не образуют состава преступления.

Еще Лебедев указывает, что «при решении вопроса о том, порочат ли распространяемые заведомо ложные сведения честь и достоинство другого лица и подрывают ли они его репутацию, учитывается как мнение потерпевшего, так и мнение общества на основании устоявшихся представлений о добре и зле, чести и бесчестии, порядочности и бесстыдстве». Уж очень абстрактно и размыто, не правда ли?

Также председатель Верховного суда отмечает, что бесспорно порочащими должны являться сведения, содержащие утверждение о нарушении гражданином действующего законодательства, которые умаляют честь и достоинство или деловую репутацию гражданина.

Назарова вполне можно привлечь по квалифицированному составу клеветы

Практически все юристы сходятся во мнении, что распространением будет признаваться сообщение таких сведений в любой форме хотя бы одному лицу. То есть даже утверждение о том, что Панарин избил девушку, сделанное в приватном разговоре за кружкой пива или бокалом вина, будет подпадать под статью.

Однако часть вторая статьи 128.1 УК РФ предусматривает повышенную ответственность за «клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации, либо совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»».

Согласно Закону о СМИ под средства массовой информации подпадают газеты, журналы, альманахи, бюллетени, другие издания, постоянно выходящие в свет, радио, телевидение, видео- и аудиокассеты, предназначенные для неограниченного круга лиц. В том числе этим законом суды руководствуются и в случае клеветы на интернет-ресурсе, который зарегистрирован в качестве СМИ.

Интересно, что российское законодательство не содержит ответа на вопрос, как будет квалифицироваться клевета на сайте, который не зарегистрирован в качестве СМИ. Но в некоторых решениях суды приравнивают такие ресурсы к СМИ.

Получается, что привлечь Назарова к ответственности можно уже за публикацию в американском первоисточнике (The Greanviile Post). В случае с обвинительным интервью на сайте «Комсомолки» все куда проще — она официально зарегистрирована, а значит, действия бывшего главного тренера «Витязя» можно квалифицировать ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.

Что может грозить Назарову за его слова?

Перечень наказаний за квалифицированный состав клеветы весьма широк. Согласно санкции, указанной в части второй статьи 128.1 УК РФ, клевета наказывается:

— штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,

— либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов,

— либо принудительными работами на срок до двух лет,

— либо арестом на срок до двух месяцев,

— либо лишением свободы на срок до двух лет.

Однако на практике последний вид наказания применяется только в особо экзотических случаях.

Как доказать клевету?

Вот с этим уже несколько сложнее. При возбуждении уголовных дел за клевету чаще всего используются свидетельские показания и лингвистическая экспертиза. И в случае с Панариным действительно многое будут решать именно слова свидетелей. Чем больше людей сможет опровергнуть слова Назарова, тем более вероятным будет обвинительный приговор. Но пока что рассказать о событии десятилетней давности в интервью «СЭ» решился лишь Михаил Анисин. И его версия отличается от той, что высказал безработный тренер:

— Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные. Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть, — Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей?



Порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят. Вы же понимаете? Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была легкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов.

Если других свидетелей или документальных подтверждений рижского скандала у Назарова не найдется, то представителям Панарина достаточно будет провести лингвистическую экспертизу, зафиксировать факт распространения клеветы на материальном носителе и заверить у нотариуса скриншоты страниц, на которых содержится клевета в адрес Артемия. На данный момент нет желающих встать на сторону Назарова и засвидетельствовать его рассказ.