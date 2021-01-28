Орлов поддержал решение ИИХФ отобрать у Минска ЧМ-2021

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решение Международной федерации хоккея лишить Белоруссию права проведения чемпионата мира в 2021 году.

«Там уже откровенно издевается руководитель Лукашенко над своими людьми, в том числе над спортсменами. Те обращаются ко всему миру, пишут открытые письма.

Могут ли Россию лишить крупных турниров, как это сделали с Белоруссией? Все может быть. Я не отрицаю.

Я считаю, что правильно отобрали у белорусов хоккейный чемпионат мира. А зачем им давать? И если бы оставили, то половина команд бы не приехали туда. Конфликтная ситуация. Надеюсь, у нас будет лучше», — рассказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

В понедельник, 18 января Международная федерация хоккея на официальном сайте объявила, что Минск лишен права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

ЧМ-2021 должны были принять Белоруссия и Латвия — в Минске и Риге. Теперь ИИХФ решит, будет ли у Латвии соорганизатор или все игры состоятся в одной стране (второй вариант более вероятен).

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.