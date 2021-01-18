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Чемпионат мира

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Чемпионат мира, скорее всего, пройдет только в Латвии

18:49
Чемпионат мира по хоккею 2017. Латвия - США. Фото AFP
Чемпионат мира по хоккею 2017. Латвия - США. Фото AFP

Чемпионат мира-2021 перенесен из Белоруссии. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) пока не принял решение о точном месте проведения турнира. По информации «СЭ» мировое первенство, с наибольшей вероятностью, пройдет в Латвии, так как только эта страна подала заявку на его полное проведение.

Ранее турнир должны были провести совместно Латвия и Белоруссия, однако IIHF перенесла турнир из Минска из-за политической ситуации в этой стране и давления со стороны членов Международной федерации.

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