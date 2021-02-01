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Прибыль от отмененного ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии составила более 12 миллионов евро

14:30
Прибыль от отмененного ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии составила более 12 миллионов евро. Фото IIHF
Прибыль от отмененного ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии составила более 12 миллионов евро. Фото IIHF
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Прибыль от отмененного чемпионата мира по хоккею 2020 года, который должен был пройти в Швейцарии, составила 12,4 миллиона евро, утверждает Le Matin. По информации источника, это стало возможно благодаря страховке.

ИИХФ с 2013 года обязывает организаторов страховать проведение турниров. Отмена мирового первенства 2020 года принесла 13,4 миллиона франков (около 12,4 миллионов евро). Сумма будет поделена между Швейцарским хоккейным союзом и маркетинговым партнером ИИХФ, отвечающим за продвижение турнира. Рекордная прибыль от проведения ЧМ по хоккею была зафиксирована в 2003 году в Финляндии, тогда организаторы получили на 100 тысяч франков больше.

Мировое первенство 2020 года должно было пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Турнир отменили из-за распространения коронавирусной инфекции.

Чемпионат мира по хоккею 2020: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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