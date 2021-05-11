Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Оргкомитет чемпионата мира готовит резервную тренировочную площадку для турнира

11:18

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, готовит резервную тренировочную площадку для турнира в ледовом холле «Вольво» из-за неготовности арены «Даугава», сообщил президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис.

«Если «Даугава» не будет сдана в эксплуатацию 12 мая, есть огромный риск, что приехавшие 18 мая команды останутся без льда. Ясно, что мы не можем полностью положиться на ситуацию, что «Даугава» будет готова к 16 мая. Важно, чтобы чемпионат прошел без заминок. Сделаем все, чтобы был лед, чтобы у хоккеистов было где кататься, а после чемпионата оценим результаты и что из этого получилось», — передает его слова ТАСС.

По словам Калвитиса, с 11 мая параллельно начинаются работы в ледовом холле «Вольво», который послужит резервной тренировочной площадкой турнира, если арену «Даугава» не успеют сдать в эксплуатацию.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11338809

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Роднина — о теракте в Казани: «Это катастрофа! Очень страшно»
На ЧМ — без суперзвезд и вообще без звезд. Состав сборной не впечатляет, но еще ничего не потеряно
Глушенков объяснил, почему он отпраздновал гол «Спартаку» вместе с Глушаковым
Гимн России на Олимпиаде могут заменить на «Катюшу». Полный текст песни

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд