Оргкомитет чемпионата мира готовит резервную тренировочную площадку для турнира

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, готовит резервную тренировочную площадку для турнира в ледовом холле «Вольво» из-за неготовности арены «Даугава», сообщил президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис.

«Если «Даугава» не будет сдана в эксплуатацию 12 мая, есть огромный риск, что приехавшие 18 мая команды останутся без льда. Ясно, что мы не можем полностью положиться на ситуацию, что «Даугава» будет готова к 16 мая. Важно, чтобы чемпионат прошел без заминок. Сделаем все, чтобы был лед, чтобы у хоккеистов было где кататься, а после чемпионата оценим результаты и что из этого получилось», — передает его слова ТАСС.

По словам Калвитиса, с 11 мая параллельно начинаются работы в ледовом холле «Вольво», который послужит резервной тренировочной площадкой турнира, если арену «Даугава» не успеют сдать в эксплуатацию.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.