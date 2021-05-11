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Три игрока из «Рейнджерс» сыграют за сборную США на ЧМ-2021

10:00
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«Рейнджерс» назвали имена игроков команды, которые сыграют на чемпионате мира-2021 в Латвии.

В состав сборной США попали защитник Зак Джонс, нападающие Кевин Руни и Колин Блэкуэлл, сообщает пресс-служба клуба.

Кроме того, нью-йоркцы подтвердили, что за сборную Чехии сыграют защитник Либор Гаек и нападающий Филипп Хитил, а за сборную Словакии — вратарь Адам Гуска.

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