Три игрока из «Рейнджерс» сыграют за сборную США на ЧМ-2021
10:00
«Рейнджерс» назвали имена игроков команды, которые сыграют на чемпионате мира-2021 в Латвии.
В состав сборной США попали защитник Зак Джонс, нападающие Кевин Руни и Колин Блэкуэлл, сообщает пресс-служба клуба.
Кроме того, нью-йоркцы подтвердили, что за сборную Чехии сыграют защитник Либор Гаек и нападающий Филипп Хитил, а за сборную Словакии — вратарь Адам Гуска.
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