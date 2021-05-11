Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов объяснил, почему пропустит чемпионат мира в Латвии.

«Пальцы сломанные — это самая ерунда из всего, что там есть. Вот скоро поеду в Германию обследоваться, а там уже посмотрим: что скажут, то и будем делать.

Из сборной запрашивали полное обследование, мы отправили им все снимки: они тоже посмотрели все и согласились с нашими врачами. Что лучше вылечиться сначала, чем таким побитым ехать на чемпионат мира.

В этом году на чемпионат мира уже точно не поеду. Мне нужно лечиться и быть готовым на сто процентов к следующему сезону. Сам-то я, конечно, хотел бы сыграть — такой шанс был. И у меня хороший сезон выдался, особенно плей-офф очень мощный. Поехать, естественно, хотел бы, несмотря на то, что, если бы поехал, пропустил бы рождение своего первого ребенка. Мы с женой разговаривали — она тоже говорит: «Если сможешь поехать, то езжай», — цитирует Шарипзянова «Реальное время».

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.