Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Шарипзянов объяснил, почему пропустит чемпионат мира

11:35
Теги:

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов объяснил, почему пропустит чемпионат мира в Латвии.

«Пальцы сломанные — это самая ерунда из всего, что там есть. Вот скоро поеду в Германию обследоваться, а там уже посмотрим: что скажут, то и будем делать.

Из сборной запрашивали полное обследование, мы отправили им все снимки: они тоже посмотрели все и согласились с нашими врачами. Что лучше вылечиться сначала, чем таким побитым ехать на чемпионат мира.

В этом году на чемпионат мира уже точно не поеду. Мне нужно лечиться и быть готовым на сто процентов к следующему сезону. Сам-то я, конечно, хотел бы сыграть — такой шанс был. И у меня хороший сезон выдался, особенно плей-офф очень мощный. Поехать, естественно, хотел бы, несмотря на то, что, если бы поехал, пропустил бы рождение своего первого ребенка. Мы с женой разговаривали — она тоже говорит: «Если сможешь поехать, то езжай», — цитирует Шарипзянова «Реальное время».

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Дополнительная информация:

https://realnoevremya.ru/articles/212048-itervyu-s-damirom-sharipzyanovym-posle-pobedy-v-kubke-gagarina

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Роднина — о теракте в Казани: «Это катастрофа! Очень страшно»
"Я как бог": открывший стрельбу в Казани перед нападением завел блог
Кому достанется Кубок России — Локомотив и Крылья Советов
Число пострадавших в результате стрельбы в Казани выросло до 32

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд