Определены лучшие хоккеисты в составе сборной Белоруссии на ЧМ-2021
22:51
В заключительном матче группового этапа ЧМ-2021 сборная Беларуси разгромно уступила команде России со счетом 0:6.
Лучшими хоккеистами в составе нашей национальной сборной были признаны голкипер Дэнни Тэйлор, защитник Дмитрий Знахаренко и форвард Егор Шарангович, сообщает «БХ».
Тэйлор провел на турнире 3 поединка и отметился коэффициентом надежности 1,80 с процентом отраженных бросков 94,1.
Знахаренко сыграл в 6 играх первенства, очков не набрал. Капитан сборной Шарангович сыграл в 7 матчах чемпионата и набрал 3 (2+1) балла по системе «гол+пас»
Дополнительная информация:
https://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2021/06/01/opredeleny-luchshie-hokkeisty-v-sostave-sbornoj-belarusi-na-chm-2021/
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