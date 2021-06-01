Определены лучшие хоккеисты в составе сборной Белоруссии на ЧМ-2021

В заключительном матче группового этапа ЧМ-2021 сборная Беларуси разгромно уступила команде России со счетом 0:6.

Лучшими хоккеистами в составе нашей национальной сборной были признаны голкипер Дэнни Тэйлор, защитник Дмитрий Знахаренко и форвард Егор Шарангович, сообщает «БХ».

Тэйлор провел на турнире 3 поединка и отметился коэффициентом надежности 1,80 с процентом отраженных бросков 94,1.

Знахаренко сыграл в 6 играх первенства, очков не набрал. Капитан сборной Шарангович сыграл в 7 матчах чемпионата и набрал 3 (2+1) балла по системе «гол+пас»