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Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 1 июня: Россия — Белоруссия и другие матчи

09:00
Сборная России сыграет против Белоруссии на ЧМ-2021. Фото IIHF
Сборная России сыграет против Белоруссии на ЧМ-2021. Фото IIHF
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Во вторник, 1 июня, в Латвии пройдут заключительные матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Россия обеспечила себе место в плей-офф и чтобы занять первое место в группе А команде Валерия Брагина достаточно набрать два очка в игре против Белоруссии.

Группа А

Швейцария — Великобритания (12.15)

Словакия — Чехия (16.15)

Россия — Белоруссия (20.15)

Группа В

Канада — Финляндия (12.15)

Италия — США (16.15)

Германия — Латвия (20.15)

Турнирную таблицу чемпионата мира по хоккею в Латвии можно посмотреть здесь

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры