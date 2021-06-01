Во вторник, 1 июня, в Латвии пройдут заключительные матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Россия обеспечила себе место в плей-офф и чтобы занять первое место в группе А команде Валерия Брагина достаточно набрать два очка в игре против Белоруссии.

Группа А

Швейцария — Великобритания (12.15)

Словакия — Чехия (16.15)

Россия — Белоруссия (20.15)

Группа В

Канада — Финляндия (12.15)

Италия — США (16.15)

Германия — Латвия (20.15)

Турнирную таблицу чемпионата мира по хоккею в Латвии можно посмотреть здесь