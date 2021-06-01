Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 1 июня: Россия — Белоруссия и другие матчи
09:00
Во вторник, 1 июня, в Латвии пройдут заключительные матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею.
Россия обеспечила себе место в плей-офф и чтобы занять первое место в группе А команде Валерия Брагина достаточно набрать два очка в игре против Белоруссии.
Группа А
Швейцария — Великобритания (12.15)
Группа В
Турнирную таблицу чемпионата мира по хоккею в Латвии можно посмотреть здесь
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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