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Великобритания — Словакия: видеообзор матча ЧМ-2021

17:14
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Обзор матча чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и Великобритании.

Для словаков эта победа стала второй на турнире. На их счету шесть очков.

Нападающий Марек Гривик забросил самую быструю шайбу на этом ЧМ. Форвард словаков отличился на 25 секунде.

Еще одну шайбу забросил Роберт Лантоши.

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