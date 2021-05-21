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Николишин объяснил, почему чемпионат мира по хоккею теряет свою значимость

10:34
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Бывший хоккеист сборной России и тренер Андрей Николишин объяснил, почему чемпионат мира по хоккею теряет свою значимость.

«Престиж чемпионата мира находится на нуле. Его практически нет. Во-первых, турнир организовывают каждый год. Во-вторых, не слишком удачно выбрано время проведения. На мой взгляд, первенство планеты в последние годы утратило всю свою значимость, хотя я по-прежнему считаю его зрелищным и интересным. Просто возникает ощущение, что делают не спортивное соревнование, а некий праздник или банкет», — приводит RT слова Николишина.

ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Риге (Латвия). Турнир стартует сегодня, 21 мая и продлится до 6 июня. Сборная России проведет первый матч на мировом первенстве сегодня, команда Валерия Брагина встретится с Чехией. Начало игры — в 16.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/864066-nikolishin-chempionat-mir-degradaciya

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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