Бывший хоккеист сборной России и тренер Андрей Николишин объяснил, почему чемпионат мира по хоккею теряет свою значимость.

«Престиж чемпионата мира находится на нуле. Его практически нет. Во-первых, турнир организовывают каждый год. Во-вторых, не слишком удачно выбрано время проведения. На мой взгляд, первенство планеты в последние годы утратило всю свою значимость, хотя я по-прежнему считаю его зрелищным и интересным. Просто возникает ощущение, что делают не спортивное соревнование, а некий праздник или банкет», — приводит RT слова Николишина.

ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Риге (Латвия). Турнир стартует сегодня, 21 мая и продлится до 6 июня. Сборная России проведет первый матч на мировом первенстве сегодня, команда Валерия Брагина встретится с Чехией. Начало игры — в 16.15 (мск).