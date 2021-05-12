Нестеров и Барабанов приедут в сборную России, Бучневич и Кныжов пропустят ЧМ-2021
21:27
Сборная России назвала имена игроков из НХЛ, которые сыграют на чемпионате мира в Латвии.
Защитники: Артем Зуб, Иван Проворов, Никита Задоров, Владислав Гавриков, Никита Нестеров.
Нападающие: Михаил Григоренко, Александр Барабанов.
Защитник «Калгари» Никита Нестеров присоединится к национальной команде в Риге после окончания регулярного чемпионата НХЛ (последний матч — 19 мая).
Защитник Николай Кныжов не сможет помочь сборной из-за травмы. Игроку потребуется операция.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет сыграть за сборную из-за отсутствия контракта на следующий сезон.
Штаб сборной ждет информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от генерального менеджера «Оттавы» Пьера Дориона.
ЧМ-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав
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