Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов приедет в сборную России и сыграет на чемпионате мира в Латвии. Он присоединится к команде в ближайшее время, информирует пресс-служба национальной команды 12 мая.

? Защитник «Филадельфии» Иван Проворов приедет в сборную. Он присоединится к команде в ближайшее время.



Ждем Ивана в Праге ? — Хоккей России (@russiahockey) May 12, 2021

В нынешнем сезоне Проворов провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 26 (7+19) очков.

«Филадельфия» по итогам регулярного чемпионата не смогла пробиться в плей-офф.

При этом российский защитник третий сезон подряд был признан лучшим защитником «Флайерз», он получил приз имени легенды клуба Барри Эшби.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.