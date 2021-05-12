Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира
18:33
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов приедет в сборную России и сыграет на чемпионате мира в Латвии. Он присоединится к команде в ближайшее время, информирует пресс-служба национальной команды 12 мая.
В нынешнем сезоне Проворов провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 26 (7+19) очков.
«Филадельфия» по итогам регулярного чемпионата не смогла пробиться в плей-офф.
При этом российский защитник третий сезон подряд был признан лучшим защитником «Флайерз», он получил приз имени легенды клуба Барри Эшби.
Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.
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