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Сегодня, 17:33

Назаров — о бронзе Латвии на чемпионате мира: «Игроки сидели в России на жирных контрактах, черпали опыт»

Алина Савинова
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Российский тренер Андрей Назаров считает, что успех сборной Латвии на чемпионате мира 2023 года не был бы достигнут без участия латвийских хоккеистов и тренеров в КХЛ.

«Конечно, первые в истории чемпионатов мира медали сборной Латвии — это большой успех для страны. Но давайте не будем забывать, чья это в большей степени заслуга. С интересом наблюдаю, как новый президент Латвии хвастается какими-то успехами, к которым он не имеет никакого отношения. Нужно просто обратиться к фактам. Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш является воспитанником советской школы хоккея. Затем он проходил курс тренерской подготовки у наших отечественных мэтров, работал тренером в клубах в КХЛ и в сборной России. Его помощник финн Петтери Нуммелин в свое время играл у Владимира Юрзинова в ТПС, а Лаурис Дарзиньш долгое время выступал в КХЛ, в том числе за «Ак Барс» и «Трактор». В плане состава аналогично: защитник Янис Якс провел у меня сильный сезон в «Сочи», а лидеры атаки — Каспарс Даугавиньш и Микс Индрашис — являются едва ли не легендами КХЛ. К чему мы пришли? Заслуга КХЛ в развитии латвийской тренерской школы и латвийских игроков очевидна. Большинство из них сидели в России на жирных контрактах, и порой незаслуженно, работали в российских командах, черпали опыт и навыки, которые затем переносили на латвийскую сборную», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Сборная Латвии стала бронзовым призером чемпионата мира, обыграв в матче за третье место национальную команду США (4:3 ОТ). Золото турнира завоевала сборная Канады, которая в финале одержала победу над Германией (5:2).

ЧМ-2023 проходил в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимали участия в турнире из-за отстранения.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5123035-nazarov-o-bronze-latvii-na-chm-igroki-sideli-v-rossii-na-zhirnyh-kontraktah-cherpali-opyt.html
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Сборная Латвии по хоккею
Андрей Назаров
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