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Сегодня, 12:41

Казанский поделился мнением о прошедшем в Финляндии и Латвии чемпионате мира по хоккею

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ведущий «Первого Канала» и «Скользкого Льда» Денис Казанский поделился мнением о прошедшем в Финляндии и Латвии чемпионате мира по хоккею.

«Для сборной Латвии это феноменальный результат, во многом он зависел от места проведения турнира — в Риге была колоссальная поддержка. Это сильно питает игроков. Главный тренер Харийс Витолиньш сумел вывести кураж и самопожертвование на невероятный уровень. На каждый матч они выходили как на последний. С такой командой нереально играть в хоккей, классом эту команду не взять. Нужно что-то большее, что и случилось в полуфинале — там были совсем другие канадцы. Латвийцы произвели колоссальное впечатление самоотдачей, у Витолиньша была невероятно куражная семья. «Бронза» Латвии, «серебро» Германии — это деградация мирового хоккея без России или нетоповые страны так прибавили? Нет, нет. Это не говорит ни о какой деградации. Мы давно рассуждаем о том, что уровень всех европейских сборных вырос. На Олимпиаде в 2018 году России было тяжело играть против сборной Германии. На Кубке мира в 2016 отменное впечатление оставила сборная звезд Европы. В каждой команде есть топовые игроки НХЛ. Это не деградация, а большой прогресс хоккея в этих странах», — приводит слова Казанского Metaratings.ru.

Сборные России и Белоруссии решением Международной федерации хоккея на льду были отстранены от участия в чемпионате мира 2023 года. Победителем турнира стала сборная Канады, обыгравшая в финале Германию со счетом 5:2. В матче за третье место Латвия в овертайме победила США (4:3).

Источник: https://metaratings.ru/news/kazanskii-medali-latvii-i-germanii-eto-ne-degradaciya-khokkeya-bez-rossii-a-bolshoi-progress-v-etikh-stranakh-255946/
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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Денис Казанский
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