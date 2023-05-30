ИИХФ примет решение по возвращению России в марте 2024 года

Стало известно, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) примет решение о возвращении сборных России и Белоруссии.

Как стало известно «СЭ», на годовом конгрессе Международной федерации хоккея было принято решение о том, что возможность возвращения сборных России и Белоруссии в сезоне-2024/2025 будет рассмотрена в марте 2024 года.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.