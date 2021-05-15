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Нападающий «Баффало» Олофссон сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2021

17:26
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Нападающий «Баффало» Виктор Олофссон сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира-2021, который пройдет в Латвии, сообщает Expressen.

Форвард «Баффало» стал пятым хоккеистом из НХЛ, который сыграет за шведскую сборную. На турнир также поедут: Адриан Кемпе, Рихард Ракелль, Маркус Соренсен и Исак Лундестрем.

На чемпионате мира шведская сборная сыграет в одной группе с Беларусью, Великобританией, Россией, Швейцарией, Данией, Словакией и Чехией.

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