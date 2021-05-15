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Сборная Словакии объявила состав на чемпионат мира в Латвии

17:07
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Сборная Словакии 15 мая объявила состав на предстоящий чемпионат мира-2021, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Вратари: Юлиус Гудачек, Адам Хуска, Бранислав Кондрат.

Защитники: Мартин Бучко, Даниэль Гахулинец, Мартин Гернат, Марио Грман, Марек Дялога, Михал Иван, Самуэль Княжко, Симон Немец, Мислав Росандич, Адам Яношик.

Нападающие: Дэвид Буц, Марек Гривик, Милош Келемен, Михал Криштоф, Роберт Лантоши, Адам Лишка, Кристиан Поспишил, Милош Роман, Павол Скалицки, Юрай Слафковски, Мариан Студенич, Матуш Сукель, Мартин Фашко-Рудаш, Адриан Холешински, Петер Цегларик.

На чемпионате мира сборная Словакии сыграет в одной группе с Россией, Белоруссией, Великобританией, Швейцарией, Данией, Швецией и Чехией.

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